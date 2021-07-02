Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç, Van’ın kuzey ve doğu, Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

2 TEMMUZ 2021 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla İç Ege'nin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısının parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde Düzce,Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık