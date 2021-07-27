Hava durumu 27 Temmuz 2021! 3 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Temmuz 2021 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre hava durumu tahminleri ile Karadeniz Bölgesi'nde bugün sağanak yağışın beklendiği Marmara'da ise sıcaklıkların yükseleceği bildirildi. Son tahminlere göre kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN SEL VE HEYELAN UYARISI

Trabzon Valiliği, vatandaşları sel ve heyelanlara karşı uyararak, gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

ORDU'DA SEL UYARISI

Ordu'da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel ve heyelanlara karşı uyarıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu

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ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin, bugün bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin, bugün bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün Erzincan, Ardahan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, bugün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, bugün parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık







