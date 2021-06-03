Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerine doğru Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, ülke genelinde diğer illerde hava nasıl olacak?

3 Haziran 2021 il il hava durumu tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Haziran 2021 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'ye göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, İstanbul’un doğu kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Tokat, Sivas, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU RAPORU! BUGÜN HAVA NASIL

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, yarın bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İSTANBUL 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana’nın kuzeyi, Osmaniye ile K. Maraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 27°C

Az bulutlu

HATAY 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 5°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, gece saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 23°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 25°C

Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık