Son dakika hava durumu raporuna göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ UYARISI! KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DOĞU ANADOLU'DA 4 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan'da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 16, Tunceli'de 13, Erzincan'da 12, Erzurum'da 8, Ağrı'da 7, Kars ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 33, Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Ağrı'da 28, Kars'ta 27, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU 21 MAYIS 2021! BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimleri başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU! İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ HAVA DURUMU

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU? İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İZMİR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Toroslar'ın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

ADANA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA HAVA DURUMU? ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU! ANKARA'YA YAĞIŞ UYARISI

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık







