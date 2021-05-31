Hava durumu 31 Mayıs 2021! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor
Hava durumu raporunu yayımlayan Meteoroloji çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul hava durumu araştırılıyor. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 31 Mayıs 2021 il il hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan'da sağanak yağış için saat verildi. İşte 31 Mayıs hava durumu raporu...
31 Mayıs 2021, Pazartesi 10:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son dakika hava durumu raporuna göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
YAĞIŞ UYARISI! KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DOĞU ANADOLU'DA 4 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.
Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan'da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 16, Tunceli'de 13, Erzincan'da 12, Erzurum'da 8, Ağrı'da 7, Kars ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 33, Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Ağrı'da 28, Kars'ta 27, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 24 derece olacağı tahmin ediliyor.
HAVA DURUMU 21 MAYIS 2021! BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimleri başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU! İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ HAVA DURUMU
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR HAVA DURUMU? İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İZMİR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Toroslar'ın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
ADANA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA HAVA DURUMU? ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA HAVA DURUMU! ANKARA'YA YAĞIŞ UYARISI
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KONYA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık