Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karadeniz Bölge genelinin ve İç Anadolu’nun kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin; Pazartesi Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli’nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yeni haftanın ilk günü öncesi hava tahmini araştırmaları hız kazandı. Yurdun kuzey kesimlerinde pazartesi günü sağanak bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. İşte, 5 Temmuz hava durumu tahminleri...

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bugün akşam saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kısa süreli fırtına ve hortum tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERİN HAVA DURUMU 5 TEMMUZ 2021

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin bugün ile İstanbul ve Kocaeli’nin güney kesimlerinin Pazartesi kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 20°C, 35°C

Az bulutlu

MUĞLA 19°C, 33°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 35°C

Az bulutlu

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ili ile Yozgat’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve bugün iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ve bugün iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve bugün iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölge genelinin, bugün Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 13°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ve bugün iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



