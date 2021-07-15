Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van’ın doğu kesimlerinde kuvvetli, Trabzon ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe hava durumu..

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van’ın doğu kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekliyor.

VAN, TRABZON VE RİZE'YE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van’ın doğu kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100- 200 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA BUGÜN NASIL?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 21°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yer yer kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde, bugün öğle saatlerinden sonra Van’ın doğusunda yer yer kuvvetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM 14°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık



