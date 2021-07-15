Hava durumu bugün nasıl olacak? Hava durumu uyarısı 15 Temmuz 2021...
Hava durumuyle ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon ile Rize çevrelerinde yağışlar çok kuvvetli olacak. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu. İşte İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve il il 15 Temmuz hava durumu raporu...
15 Temmuz 2021, Perşembe 07:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van’ın doğu kesimlerinde kuvvetli, Trabzon ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe hava durumu..
Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van’ın doğu kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekliyor.
VAN, TRABZON VE RİZE'YE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van’ın doğu kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100- 200 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAVA BUGÜN NASIL?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 24°C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yer yer kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde, bugün öğle saatlerinden sonra Van’ın doğusunda yer yer kuvvetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
ERZURUM 14°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık