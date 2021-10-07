Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 ile kuvvetli yağmur...
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre 7 Ekim günü 7 ilimizde kuvveti yağmur bekleniyor. Bugün hava nasıl olacak? 7 Ekim'de hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte MGM'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve il il son dakika hava durumu tahminleri 7 Ekim Perşembe...
07 Ekim 2021, Perşembe 07:58 Son Güncelleme:
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Hava durumu son dakika...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Ekim tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre İstanbul'da içinde olmakla birlikte 7 ile şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Ekim hava durumu tahminleri..
Son dakika hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 7 EKİM HAVA DURUMU
MARMARA HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 8°C, 25°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 7 EKİM
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU SON DAKİKA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KARS 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık