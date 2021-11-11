Türkiye Hava sıcaklığı artacak! Meteoroloji duyurdu! O bölgeye sis geliyor

Hava sıcaklığı artacak! Meteoroloji duyurdu! O bölgeye sis geliyor

Türkiye

Hava sıcaklığı artacak! Meteoroloji duyurdu! O bölgeye sis geliyor

Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika açıklamasına göre hava sıcaklığı cuma gününden itibaren artacak. Hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak. Öte yandan Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlere sis ve pus uyarısı yapıldı.

11 Kasım 2021, Perşembe 17:34 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtildi. Öte yandan Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi beklendiği belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden 12-18 Kasım'ı içeren haftalık hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, halen Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR BEKLENİYOR

Ülke genelinde cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

SİS UYARISI

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiği belirtilerek, ilgililerin ve vatandaşın dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımlayacağı güncel tahmin ve uyarılarını takip etmeleri istendi.


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