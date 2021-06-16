Hava durumu nasıl olacak? 16 Haziran 2021 Çarşamba hava durumu...
'Hava durumu nasıl olacak?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 16 Haziran Çarşamba hava durumu raporunu yayımladı. Marmara Bölgesi, Antalya, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar'da kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hava durumu raporu...
16 Haziran 2021, Çarşamba 09:51 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Antalya, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2021 tarihli hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji, yağışların; Marmara Bölgesi, Antalya, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA DURUMU RAPORU! BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul'da hava durumu
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir hava durumu
İZMİR 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara hava durumu
ANKARA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 10°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 28°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 28°C
Az bulutlu
SİİRT 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık