Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, SU BASKINI, YILDIRIM...

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinde Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun Doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL? HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge geneli ile bugün güneyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin bugün kuzey ege kıyılarının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir, Çankırı ve Ankara ile Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI 9°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli Fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan ile bugün kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)kuzey kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 16°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu







