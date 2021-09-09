Hava durumu nedeniyle gelir kaybı yaşamayın!

Hızla ilerleyen iklim değişikliği tüm dünyanın gündeminde. Afet bilimcilere göre, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan üç ülkeden biri Türkiye. Diğerleri ise Rusya ve Arnavutluk. İstatistikler, deprem ve volkan gibi afetlerin değil, sel, fırtına ve dolu gibi afetlerin daha çok arttığını gösteriyor. Türkiye'de son haftalarda farklı bölgelerde arda arda yaşanan sel felekatleri de bunu doğruluyor. Afetlerden dolayı yaşanan kayıplar ise son 10 yılda 3'e katlarken, bunun ekonomik kayıp boyutu ise 9 kat daha fazla.

ESNAFI KORUYOR

İşte bu durum karşısında sigorta sektörü de hava olaylarına bağlı yeni bir ürün geliştirdi. Değişen hava koşulları nedeniyle yaşanan ekonomik kaybı sigortalayan bu mevsimlik ürünün adı 'parametrik sigorta.' Peki, Türkiye'de son birkaç yıldır kullanılan bu ürünün, nasıl bir işlevi var? Mevsimlik sigorta; kuraklık, sel, dolu, fırtına gibi faktörlerle üretimin durması ve satışın yapılamaması risklerine karşı işletmeleri, esnafı koruyor.

ETKİLENEN SEKTÖRLER

Bazı sektörlerde yağış miktarı, kar ağırlığı veya dolu daha etkiliyken, bazıları için ise kuraklık ve havanın ısısı daha belirleyici. Eğer enerji üreticisiyseniz, yağmurun az veya çok yağması ya da güneşli gün sayısı sizin parametreniz olabilir. Ulaşım, havaalanları, inşaat, perakende, yiyecek ve içecek, ısıtma-soğutma ve turizm de hava koşullarından direkt etkilenen sektörler. Bu konularda hizmet veren esnafın geliri de hava durumuna göre şekilleniyor.

NASIL FAYDALANIRSINIZ?

Esnafın nasıl mevsimlik sigorta yaptıracağını ve faydasını bir örnekle açıklayan Doğan Sigorta Brokerlik Üst Yöneticisi (CEO) Selcen Gür, şunları söyledi:

"Klima satıyorsanız, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi size satış dolayısıyla gelir kaybı yaşatacaktır. Sigortacınıza geçmiş deneyimlerinize dayanarak 'yaz ayları boyunca (2 veya 3 ay) hava sıcaklıkları ortalama 25 derecenin altına düşerse, şu kadar lira kaybım olur' diye bir rakam veriyorsunuz, sigortacınız da ona göre size prim hesaplıyor. Bağlı olduğunuz meteoroloji istasyonundaki verilere göre sıcaklık söylediğiniz derecenin altında olursa, poliçede belirttiğiniz tazminat tutarı size ödeniyor."

DONDURMANIZ ERİMESİN

Dondurma satıyorsanız eğer aynı parametre yine geçerli. Belli bir sıcaklığın altında seyreden günlerde dondurma satışlarınız düşecek. Yağan yağmur nedeniyle satış yapamadığınızda gelir kaybınız olacak. İşte o dönemi sigortalayabilir ve öngördüğünüz zararı sigorta poliçenizden tazmin edebilirsiniz. Böylece 'hava ne zaman ısınacak, ne kadar zarar görürüm?' gibi kaygılarınız ortadan kalkıyor. Tarımda da durum aynı. Yapılan işin hava koşullarından hangi oranda etkilendiğine bakılıyor. Risk hesaplanıyor. Kuraklık mı, don mu gibi. Buna göre teminat oluşturuluyor ve sigorta yapılıyor.

KONUTUN İÇİNDE DE TEMİNAT VAR

Mevsimlik sigortanın yanı sıra konut sigorta ürününde de hava olaylarına karşı bazı teminat bulunabiliyor. Türkiye'de son yıllarda yaz aylarında yoğun şekilde dolu ve sel olayları yaşandı. Bunların sonucunda hasar gören konut ve araçların sadece yüzde 30-40'ının sigortalı olduğu belirlendi. Çoğu evin konut poliçesi olmadığı için vatandaşların önemli bir kısmı zararlarını cebinden ödedi. Oysa ortalama büyüklükte ve 60 bin lira civarında eşyası olan bir konut poliçesinin yıllık 300-400 liraya sigortalanabildiğini belirten Selcen Gür, "Üstelik dolu hasarı da teminat dahilinde. Yani evinizin dış cephesi doludan zarar görürse ve poliçeniz varsa zararınız ödeniyor" dedi.