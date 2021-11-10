Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki gencin, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu denizde boğulduğu ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi.

Niğde'de eğitim gören Halit Emdirme, başarılı bir öğrenci olduğu için ailesi tarafından 2010'da ödül olarak yaz tatiline Alanya'da yaşayan amcası Yakup Emdirme'nin yanına gönderildi.









"DENİZE GİDİYORUM"

"Denize gidiyorum" diyerek 23 Haziran'da amcasının yanından ayrılan gençten yakınları bir daha haber alamadı. Kayıp başvurusu yapılmasına rağmen Emdirme'nin izine rastlanmadı. Aile, oğullarının bulunması için 2010 ve 2012 yıllarında televizyon programlarına katıldı. Oğluna ulaşmak amacıyla çalmadık kapı bırakmayan baba Yunus Emdirme, 2014'te hayatını kaybetti.

METEOROLOJİNİN HAVA DURUMU RAPORU YOL GÖSTERDİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl ilçede kayıp ihbarı yapılan kişilerin bulunması için yeni bir çalışma başlattı.

Polisler, kaybolan gencin dosyasını yeniden açarak araştırma yaptı, tüm detayları en ince ayrıntısına kadar araştırdı. Emdirme'nin kaybolduğu tarih aralığında Türkiye genelinde bulunan ve kimlikleri tespit edilemeyen cesetlere ilişkin çalışma başlatıldı.

Meteorolojiyle yapılan yazışmada o tarihlerde denizin dalgalı olduğu öğrenilince, boğulma vakaları üzerinde yoğunlaşıldı.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Alanya'da o tarihlerde denizde bir ceset bulunduğu ve kime ait olduğu belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi. Otopsi raporunda boğularak hayatını kaybeden kişinin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu yönünde rapor verildiği görülünce Emdirme'nin annesi Hanife Emdirme'den DNA örneği alındı.

CENAZENİN NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Cesetten de alınan örnek İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi. Yapılan inceleme sonucu örnekler eşleşti ve cesedin kayıp gence ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine durum aileye bildirildi. Alanya'ya gelen yakınları, Emdirme'nin cenazesinin memleketi Mersin'e nakli için işlem başlattı. Öte yandan, polis ekipleri, Emdirme'nin telefonunun kaybolduktan sonra başka bir kişi tarafından kullanıldığını belirlendi. Şüpheli M.E. hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Sahilde bulduğum telefonun içindeki hattı çıkarıp, kendi hattımı taktıktan sonra kullanmaya başladım." yönünde ifade verdiği öğrenildi.