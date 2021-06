Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAZ NE ZAMAN GELECEK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'yaz ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt verdi. İşte Şen'in açıklamaları...

Yaz sıcakları kuzey bölgelerde maalesef daha var. Ama güneyde ise normal yaz sıcağı diyeceğimiz şeyler daha bir 15 gün var gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta yağmur var Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Her yerinde diyorum ama gün ve gün her yerinde olacak. Yarın akşama doğru gündüz saatlerinde Marmara'dan başlayacak yağmur.

İkinci gün yani Salı günü İç Anadolu'yu da içine alacak. Doğu Anadolu'nun kuzeyini de içine alarak gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.

Çarşamba günü Marmara'dan uzaklaşıyor yağış. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde olacak. Perşembe günü ise; İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinin batısında yağışlar görülecek. Yağışlar gök gürültülü sağanak yağışlı 5. gün ise devam ediyor.

Yani bu önümüzdeki hafta yağışlı bir havaya giriyoruz. Ama Güneydoğu Anadolu'da hala yağış yok. Hala kuraklık devam ediyor o bölgede. Sıcaklıklar ise kuzey bölgelerde olması gereken 2 ila 4 dereceden daha düşük.

Ama dediğim gibi önümüzdeki 10-15 gün içerisinde tam yaz sıcaklarını biraz daha bekleyeceğiz. İstanbul'da sıcaklıklar 25 derece civarında olacak. O da yaz sıcağı değil. Yaz sıcağı ne olacaktı Haziran'da? 27-28 derece olması lazımdı İstanbul'da Ona da var. Bir 4 derece daha ısınması gerekiyor. Ama yağışın olması tabi daha bir avantaj teşkil ediyor.

Tabiki bu yağışlarda şuna dikkat etmemiz lazım... Yeryüzü sıcak olduğu için gök gürültülü sağanak yağışlar oluyor. Burada yıldırım, dolu ihtimalleri de var ama her zaman söylüyorum.

Dolu tahminini ancak 1-2 saat önce tahmin yapabiliriz. Daha önceden söyleyemiyoruz. Ama o olasılıklar var. Genel olarak iç bölgelerde de bu olasılıklar var. Yıldırım, gök gürültüsü, su baskını olma ihtimali var.