Hava durumu son dakika! Meteoroloji illeri uyardı! İstanbul...

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 37, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 35°

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık