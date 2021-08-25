Hava durumu son dakika! Meteoroloji illeri uyardı! İstanbul...
Son dakika hava durumu raporuna göre, Meteoroloji Kars ve Ardahan'a sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da hava durumu için açıklama geldi. İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin 25 Ağustos Çarşamba hava durumu raporu...
25 Ağustos 2021, Çarşamba 11:41 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 37, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.
HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 35°
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık