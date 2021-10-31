Türkiye Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

Türkiye

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

Son dakika hava durumu haberine göre, Meteoroloji dört ilimize karla karışık yağmur ve kar uyarısı yaptı. Buna göre, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimlerine karla karışık yağmur ve kar geliyor.

31 Ekim 2021, Pazar 10:11 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Meteoroloji; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Yağışın öğle saatlerine kadar Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 16, Van ve Hakkari'de 15, Bitlis'te 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

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