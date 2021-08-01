Türkiye Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Son dakika Hava durumu raporuna göre, Meteoroloji Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı uyarısı yaptı.

01 Ağustos 2021, Pazar 10:33 Son Güncelleme:
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Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ise zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 35, Iğdır'da 33, Ağrı ve Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 25 derece olacağı tahmin ediliyor.


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