Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 4 İLA 6 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen yağışlara ilişkin canlı yayında önemli bilgiler verdi:

Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yağış var. Adana-Kahramanmaraş bölgesinde daha ciddi bir yağış var. Diyarbakır, Mardin, Şırnak'ta uzun bir aradan sonra yağmur var.

Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar var. Adana ve Kahramanmaraş'ta yağışlar biraz kuvvetli olacak. Kahramanmaraş civarında termik santraller çok fazla, bunlar yağışları artırabiliyor.

"CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜ ÖNEMLİ BİR YAĞIŞ GELİYOR"

Yarın Türkiye'de yağış az bir bölümde var. Yarın biraz sakin geçecek Türkiye'deki yağış açısından. Cuma ve cumartesi günü önemli bir yağış geliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nin batısı, Batı Karadeniz'i kapsayacak bir gök gürültülü yağış göreceğiz. Hafta sonu sıcaklıklar biraz daha düşecek.