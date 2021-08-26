Hava durumu uyarısı! Bu ilerde yaşayanlar dikkat! 1 hafta sürecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların bugünden itibaren artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-33, Edirne'de 33-36, Kırklareli 32-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 33-37, Sakarya 33-37, Yalova 32-34 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilirken, sıcak hava dalgasının gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) sıcak ve güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

TRAKYA'DA HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Trakya'da bugünden itibaren hava sıcaklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren gelecek hafta ortasına kadar yüksek seyredeceği öngörülüyor.

Mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının Edirne'de 33-36, Kırklareli'nde 32-35, Tekirdağ'da 29-31 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00 ila 16.00 saatlerinde) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

4 İL İÇİN SICAK HAVA UYARISI

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'in bugünden itibaren kuvvetli sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bugünden itibaren 5 günlük süreçte Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinin sıcak havanın etkisinde kalacağının tahmin edildiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının 31 Ağustos günü akşam saatlerine kadar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin beklendiği duyurulan açıklamada, günün en yüksek hava sıcaklıklarının 34-36 dereceler civarında olacağı ifade edildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık sorunu bulunanların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.