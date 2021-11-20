Hava durumu uyarısı! Cumartesi-Pazar hava durumu nasıl olacak? Kar geliyor!
Hava durumuyla ilgili hafta sonu tahminini açıklayan Meteoroloji sağanak yağış, karla karışık yağmur ve kar uyarısı yaptı. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Karadeniz’in iç kesimlerine sağanak yağış geliyor. Doğu Anadolu’ya kar uyarısı yapıldı. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il MGM'nin Cumartesi-Pazar hava durumu tahmini...
20 Kasım 2021, Cumartesi 07:20 Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre; yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz , Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve bu akşam ilk saatlerde Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI:
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; yarın öğle saatlerine kadar, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, ÇAnkırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu öğleye kadar aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 8°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MALATYA 2°C, 9°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
VAN 0°C, 10°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı