Meteoroloji tarafından hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre; yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz , Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve bu akşam ilk saatlerde Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; yarın öğle saatlerine kadar, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EDİRNE 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, ÇAnkırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu öğleye kadar aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 8°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA 2°C, 9°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

VAN 0°C, 10°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı