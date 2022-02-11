Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporlarını yayımladı. Bu hafta güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklığı batıda 2 ila 5 derece artacak. Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapılırken, buzlanma ve dona karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan kar birçok kentte etkisini devam ettirecek.

SON DAKİKA KAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek.

HAVA DURUMU UYARILARI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ HARİTASI





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