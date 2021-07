Son dakika haberine göre, Meteoroloji haftalık hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre pazar günü doğu kesimlerde hava sıcaklığı hissedilebilir derecede azalacak. Hafta genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan yurt genelinde aşırı yağışların yaşandığı bölgelerde sel meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı. İşte detaylar...

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE AZALACAK

Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre 4 - 10 Temmuz tarihleri arasında bugün doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacak olan hava sıcaklığının pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde biraz artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere, yurdun kuzey kesimleri ve İç Anadolu'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Pazartesi günü sağanak yağış yurdun büyük kesimini terk etse de belli bölgelerde yine etkisini gösterecek. Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Osmaniye, Gümüşhane, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak. Yurdun güney kesimlerinde ise hava sıcaklığı artacak.

Salı gününe de sağanak yağış etkisini gösterecek. Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars ve Artvin'de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Çarşamba günü sağanak yağış bu kez rotasını Marmara Bölgesi'nde çeviriyor. Marmara bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinin bazı bölümleri ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. Güney'de de hava sıcaklığı bunaltacak.

Perşembe günü yağış etkinisi göstermeye devam ediyor. Kimi yerlerde hava sıcaklığı artarken kimi yerlerde sağanak yağış etkisini göstercek. İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış bekleniyor.

ÇARPICI KARELER

Konya'da öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çok sayıda araç sürücüsü suyla dolan cadde ve sokaklarda mahsur kalırken, bir mahallede de tarım arazileri su altında kaldı.

Şehir merkezi ve ilçelerde öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak kısa sürede sele neden oldu. Yağmur nedeniyle karayolunda su birikintileri oluştu. Su içerisinden geçmeye çalışan birçok araç sürücüsü mahsur kaldı. Araçlar, çekiciler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan kurtarıldı. Selçuklu ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde de sel suları dereyi taşırınca bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı. Bölgeden geçen yüksek hızlı tren hattında ise su birikintisi nedeniyle tedbir amaçlı seferler durduruldu. Ekipler, bölgede tespit çalışmalarının ardından seferlerin yeniden açılacağı bildirdi. AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

AVM'LERE SIĞINDILAR

Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin birçok noktasında etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Zafer Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Sağanağa yakalananlar AVM ile bazı dükkanların tentelerinin altına sığınarak yağışın geçmesini bekledi. Suyla dolan caddelerde trafikte araç kullanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman trafikte aksamalar da yaşandı.

METREKAREYE 40 KİLOGRAM YAĞIŞ!

Kartepe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, saat 15.00 sıralarında etkisini artırdı. Metrekareye 40 kilograma yakın yağışın düştüğü bölgede derelerin taşması sonucu sel yaşandı. Bazı ev ve dükkanları su bastı. Ev ve dükkanlarının önü çamurla dolan vatandaşlar kürek ve fırçalarla temizlik yaparken, Kartepe Belediyesi'ne ait iş makineleri de yolları temizledi.

Yaşanan selin ardından yaraların sarılmaya başlandığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bugün meteoroloji, AFAD ve Kocaeli Valiliği bölgemizde yoğun yağış beklendiğini duyurmuştu. Biz de Kartepe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve İSU müdürlüğü olarak tüm tedbirlerimizi almıştık. Özellikle sabah saatlerinde başlayan yağmur saat 15.00 sıralarında çok yoğun bir hal aldı. Arkadaşların bildirdiğine göre metrekareye 40 kilogram kadar bir yağış aldı bugün Maşukiye ve Eşme mahallelerimiz. Tüm ekiplerimiz hazırdı, müdahale ettik. Ama böyle doğal afetlerde çok çabuk sonuç elde etmek mümkün değil. Yollarımızda birtakım göçükler oldu. Ancak şu an itibariyle artık yaralarımızı sarma aşamasındayız. Çok fazla evimizi su basmadı. Daha ziyade yol ve çevresindeki bölgelerde yoğunluk oluştu. Tüm arkadaşlarımız şu an çalışma yapıyor. Bir can kaybımız yok. Maddi zararlarımız çok küçük zararlar. Bunları da en kısa süre içerisinde yerine getirip, saracağımızı düşünüyoruz" dedi.

ANKARA-İSTANBUL-KONYA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattında bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak. Karşılıklı iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.