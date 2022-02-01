Hava durumu ve sağlık arasında bağ var! Bu hastalıkları tetikliyor

Bilim insanları hava durumu ile fiziksel ve ruhsal sağlık arasındaki bağı açıkladı. İnsanların yüzde 72’si havadan dolayı sorunlar yaşadığını belirtiyor. İşte meteorolojik durumlara göre tetiklenen hastalıklar...

KUVVETLI RÜZGAR: Stres ve migren. Çünkü beden saldırı altında olduğunu düşünüyor ve beyin damarları şişebiliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ: Kilo alımı, e. coli zehirlenmesi ve eklem ağrısı. D vitamini, tokluk hormonu leptinin çalışmasına yardımcı oluyor. Yağmurlu havalar tokluk hissini geciktiriyor. E. coli bakterisi de aşırı yağışla tabaklara ulaşabiliyor. Eklemler de atmosferdeki baskıdan etkileniyor.

FIRTINA: Baş ağrısı, astım. Atmosferdeki değişiklik beyindeki sinirleri etkileyerek baş ağrısını tetikliyor. Fırtınanın etkilediği elektrik yükü, polenlerin akciğerlerde tutulma süresini değiştiriyor, astım atağı riski doğuruyor.

AŞIRI SICAK: Hüzünlü ruh hali. İntihar vakaları, aşırı sıcak havalarda yükseliyor. Hava 18 derecenin üzerine 1 derece çıktıkça, risk yüzde 3.8 artıyor.

AŞIRI SOĞUK: Kalp krizi, felç, soğuk algınlığı, grip. Sadece İngiltere’de her yıl soğuktan etkilenen 20 bin kişi kalp krizi ve felçten ölüyor. Çünkü kalbin daha çok çalışması ve beden ısısını sağlamak için daha çok oksijen sağlaması gerekiyor. Bu da baskı yaratıyor. Damarlar da soğukta sertleşiyor.

NEM: Kulak iltihaplanması ve gut. Havadaki nem arttıkça kulak kanallarında bakterilerin çoğalma riski artıyor. Susuzluk nedeniyle de gut atakları çoğalıyor.

BULUTSUZ HAVA: Yaşlanma ve kanser. Güneşsiz kalmak, derinin erken yaşlanmasına yol açıyor. Yeterince güneş almamak üç yıl içinde prostat, kolon ve akciğer kanserinden ölme riskini yükseltiyor.





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