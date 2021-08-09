Türkiye Hava durumu yangın bölgelerinde nasıl olacak? Yağış var mı?

Hava durumu yangın bölgelerinde nasıl olacak? Yağış var mı?

Türkiye

Hava durumu yangın bölgelerinde nasıl olacak? Yağış var mı?

Yangın bölgelerinde yağış bekleniyor mu? Hava sıcaklıkları artacak mı? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen açıkladı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 13:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın bölgelerinde yağış bekleniyor mu? Hava sıcaklıkları artacak mı? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen açıkladı.

Yangın bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Yurt genelinde yağış var mı? CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber hava durumuyla ilgili merak edilenleri CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'e sordu.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Yangın bölgelerinde yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber hava durumundaki son gelişmeleri CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'e sordu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Şen, yağışların doğuya doğru çekileceğini belirtti. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Şen, şiddetli rüzgar uyarısı da yaptı. "Rüzgar batı bölgelerinde fırtınaya yakın esecek" dedi.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Hakan Çelik
İşte Güney Kore mucizesi
Hakan Çelik
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Milas yangını ve Köyceğiz yangını dışında tüm yangınlar kontrol altına alındı