Hava durumu yangın bölgelerinde nasıl olacak? Yağış var mı?

Yangın bölgelerinde yağış bekleniyor mu? Hava sıcaklıkları artacak mı? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen açıkladı.

Yangın bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Yurt genelinde yağış var mı? CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber hava durumuyla ilgili merak edilenleri CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'e sordu.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Yangın bölgelerinde yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber hava durumundaki son gelişmeleri CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'e sordu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Şen, yağışların doğuya doğru çekileceğini belirtti. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Şen, şiddetli rüzgar uyarısı da yaptı. "Rüzgar batı bölgelerinde fırtınaya yakın esecek" dedi.



