Hava durumu yarın nasıl olacak?

amazan Bayramı yarın sona eriyor fakat tatil 3 gün daha sürecek. Yarın için plan yapan vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Trakya, Marmara, iç Anadolu ve Günaydoğu Anadolu parçalı bulutlu olacak. Ege'nin kıyı kesimleri güneşli, iç kesimleri ise parçalı bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun iç kesimleri parçalı bulutlu olurken sınır kesimleri ise sağanak yağışlı olacak. Karadeniz bölgesinde de yağış bekleniyor.