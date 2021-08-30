Hava elementi burçları: İkizler-Terazi-Kova

Bağlantılı Taşları; Angelit, Akuamarin, Kaplan gözü, Mavi kalsit, Turkuaz, Aytaşı, Ametist, Akua kuvars, Mavi Dantel Akik, Selestit, Mavi aragonit

Tüm elementlerin potansiyellerini açığa çıkardığı için en önemli element kabul edilir. Hava olmadan diğer elementlerin hiçbir işlevi yok hava bağlantı kurucudur.

Hava elementi İkizler, Terazi, Kova burçlarından oluşur. Entelektüel, iletişimci, işbirliğine eğilimli, objektif ve mantıklı, zihinselliği öne çıkaran, ilişkilere önem veren, mesafeli, algılaması güçlü, meraklı, özgürlükçü, soyut, rasyonel, başkalarıyla fikir alışverişinde bulunan özellikler taşır.

Hava olmadan yaşayamayız. Hepimizin paylaştığı ortak bir şeydir. Hava burçlarında gezegenleri olanlar, paylaşma eğilimindedirler. Çeşitli düşünceleri ve bilgiyi paylaşırlar. Yeni ve etkileyici fikirlere her zaman açıktırlar. Hava burçlarının insanlarla iletişimleri oldukça başarılıdır. Aşk hayatında monotonluktan hoşlanmazlar. Özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemezler. Duygusallığı öne çıkartmazlar. Rasyonel ve mesafeli olma eğilimindedirler. Hava elementinin zihinsel bir mizacı vardır. Olayları duygusal ve fiziksel faktörlerden ziyade, düşünerek mantıklı bir hale getirmeyi temsil eder.

HAVA ELEMENTİ EKSİKLİĞİNİN VE FAZLALIĞINI KRİSTALLERLE DENGELENMESİ

Hava elementi fazla olan insanlar havai, özgürlüğü abartan, alaycı bir yapı sergileyebilir. Sürekli proje üretebilir ama yapmaya fırsatı olmayabilir.

HAVA ELEMENTİ AŞIRILIĞI olan kişiler; ayağı yere basmayan ve gerçekleştirilebilmekten uzak ütopik fikirleri olur. Havailik, özgürlüğü abartma, alaycılık, ilişkilerde sınır çizememe, fazla dışa dönüklük, sürekli fikir üretmekten gerçekleştirmeye fırsat bulamama görünür.

Hava elementi fazlalığının en büyük sorunlardan biri zihnin fazla aktif olmasıyla ilişkili olan uykusuzluk sorunu olabilir. Ay taşı uykusuzluk sorununa iyi gelebilir. Ametist, vücudun elektriğini alır ve rahatlatır. Kantaşı (Heliotrop) dolaşım bozukluklarına iyi gelir. Fantom kuvars veya Aragonit gibi kristaller kaval kemikleriniz veya bileklerle ilgili sorunların iyileşmesine katkıda bulunur.

Dışsal bir düşünce formlarını (Özgürlük, ırkçılık, eşitlik, kardeşlik gibi şeylerle ilgili olanlar) olumlusu ile değiştirmeye çalışırken, Serafinit yoksa İolite taşını kullanabilirsiniz. İçsel düşünce formları için ise hangi çakraya ait ise onun taşları ile çalışmakta yarar vardır.

Doğum haritalarında hava enerjisi eksik olan kişiler; kendi düşünce kalıplarına çok güvendikleri için başkalarının fikrini sorma, mantıklı olanı arama gibi yöntemlere başvurmayarak kendi bildikleri gibi düşünmeye devam etmeyi tercih ederler. Kimi zaman ise bu durum gerçek bir suskunluk ve içe dönüklük olarak çalışabilir.

HAVA ELEMENTİ AZLIĞI (veya hiç yok) olan kişiler ise; ilişki kurmada zorlanma, kavrama ve algılamada sorun yaşama, yanlış anlaşılma hissi, kendini sözlü ifade edememe, objektif olamama, olaylara nesnel gözle bakmakta zorlanma yaşarlar.

Mavi Dantel akik iletişimde zorlanan, sisini çıkaramayan veya konuşması ile etkilemek isteyen kişiler için yararlıdır. Konuşurken kendine güven ve cesaret verir. Kurduğu cümlelerde kullandığı kelimelerin enerjisini güçlü kılar. Karşısındaki kişiye etkili bir şekilde anlatmak istediğini anlatmasına yardımcı olur. Bu taş başkalarının görüşlerinden çekindiği veya kendinden kuşku duyduğu için ifade güçlüğü çekenlere de faydalıdır.

Mavi dantel akiğin iletişim kabiliyeti oldukça yüksektir. Dantel akik iletişimde zorlanan, sesini çıkaramayan veya konuşması ile etkilemek isteyen kişiler için yararlıdır. Konuşurken kendine güven ve cesaret verir. Kurduğu cümlelerde kullandığı kelimelerin enerjisini güçlü kılar. Karşısındaki kişiye etkili bir şekilde anlatmak istediğini anlatmasına yardımcı olur. Bu taş başkalarının görüşlerinden çekindiği veya kendinden kuşku duyduğu için ifade güçlüğü çekenlere de faydalıdır

Turkuaz; kendini ifade etme, kendini olduğu gibi kabul etme taşıdır. Turkuaz taşları, hakikatleri dile getirmeye ve bütünlük enerjisini yaymaya uygun nitelik taşırlar. Bütünsel yaşamanın getirdiği tüm inanç, anlayış, dil, ırk farklılıklarını ifade edemeyenlerin taşıdır. Sakinlik ve dinginlik hissi verir. Sosyal olan fobilerden uzak durmamıza yardım eder. Kişiye tolerans enerjisi kazandırarak nezaketli ve cömertçe sevgi gösteren biri olmasına yardımcı olur.

Mavi Turmalin olumsuz enerjiyi boşaltmanıza yardımcı olur ve dağılmanızı ya da sürüklenme eğiliminizi dengeler. Mavi Turmalin de dağılmanın önüne geçmenize yardımcı olur, odaklanmanızı ve ayaklarınızı yere basmanızı sağlar. Mavi Kalsit de odaklanma kabiliyetinizi arttırır. Kalsit çok yöne dağılmanızı engeller, bilgileri sınıflandırabilmenize yardımcı olur. Duygularınız ve zihniniz arasında bağlantı kurar.

İletişim becerilerinizi duyguların dışa vurumu açısından kullanabilme yeteneğinizi arttırmak diğer insanlarla diyaloglarınızda veya kendinizi ifade etme konusunda önemli bir avantaj sağlayabilir. Angelit duygusal dışa vurumu destekleyen bir taştır. Kaplan gözü ile birlikte kullanıldığında dış dünyada kendinizi daha güçlü ifade etmenize destek verir.

Zihinsel anlamda sürekli yoğun ve meşgul olmak sizi yorabilir. Böylesi dönemlerde Akuamarin kullanmak zihninizi sakinleştirmenize ve berraklaştırmanıza yardımcı olur. Havlit zihne sükûnet kazandıran bir diğer taştır. Uyku problemi çekiyorsanız bu taşı kullanabilirsiniz.