Hava elementi burçlarının meslek göstergeleri

Hava grubunun ilk burcu ve en değişkenidir. Her zaman nasıl öğrenebilirim, ve nasıl iletişim kurabilirim sorularının peşinde koşar. Çoğu zaman bilgiden bilgiye atlar ve tatmin olmayan bir merak duygusu taşır. İşten işe atlamak onlar için çok kolaydır. Girdikleri ortamlarda da iletişim becerileri sayesinde kendilerini sevdirdikleri için hiç yabancılık çekmezler. Çok iyi bir araştırmacı olduklarından gazetecilik, yazarlık gibi mesleklerde başarılı olurlar. Her türlü işte bilir kişi olup danışmanlık yapabilir, dillere karşı yetenekleri sayesinde çevirmen, mütercimtercüman olabilirler. Okumayı sevdiklerinden başta yayıncılık, editörlük, kitap satıcılığı, kütüphanecilik gibi branşlarda çalışabilirler. İletişim onlardan sorulduğu için medyanın tüm basamaklarında, spikerlik, yorumculuk, telekomünikasyon işlerinde ön planda olurlar.

Öncü burçlardan olan Teraziler aynı sembollerinde olduğu gibi yüksek adalet ve eşitlik duyguları ile tanınırlar. Fark yaratacakları ve yaptıkları işlerde denge ve huzur getirebilecekleri meslekleri tercih ederler. Terazinin bir küfesinin ağır basmasını hiç istemezler. Denge onlar için önemlidir. İş hayatına da bu özelliklerini çok rahatlıkla yansıtır ve bulundukları ortamı güzelleştirip herkesin gönlünü kazanırlar. Meslek olarak ilk aşamada avukat, savcı, hakim gibi hukukun çeşitli dalları dikkatlerini çeker. Taraflar arasında eşit dengeyi iyi kurduklarından arabuluculuk işlerinde başarılı olurlar. Sosyal haklar için çalışan gruplarda üst kademelerde yer alabilir, sözcülük yapabilirler. Sanatsal zevkleri gelişmiş olur ve dekorasyon, iç tasarım gibi meslekler, moda ve güzellik sektöründe ön sırada yer alırlar. Kozmetik, çiçekçilik, kuaförlük gibi mesleklerde başarılı olurlar.

Hem hava grubunun son burcu hem de sabit doğada olan Kova’lar dikkat çekici tarzları ile öne çıkarlar. Değişik ve marjinal meslekler onlardan sorulur. Zihinsel becerileri sayesinde bulundukları zamanın ötesine bakış atıp, geleceğe yönelik işlerin peşinde koşarlar. Bilim-teknoloji ve internet alanlarında çok başarılı olurlar. Meslek olarak, bilim adamı, uzay bilimci, astronom, astrolog, elektrikelektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi ve programcısı, iletişim ve telekomünikasyon dalları, hava bilimleri, uçak mühendisi ve uçak teknisyeni, pilot, hostes gibi mesleklerde başarılı olurlar.