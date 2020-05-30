Türkiye Hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 23:42 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verildi.

DHA

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