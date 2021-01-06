Çocukluk Hava kirliliğinden ölen ilk çocuk: Ella Kissi-Debrah

Hava kirliliğinden ölen ilk çocuk: Ella Kissi-Debrah

Çocukluk

Hava kirliliğinden ölen ilk çocuk: Ella Kissi-Debrah

İngiltere’de 2013 yılında hayatını kaybeden Ella Kissi-Debrah, ölüm nedenleri arasında resmen hava kirliliği yer alan ilk kişi oldu. Ölüm nedeni inceleme birimlerinin hazırladığı rapora göre hava kirliliği dokuz yaşındaki kızın ölümünde önemli bir rol oynadı.

06 Ocak 2021, Çarşamba 14:56 Son Güncelleme:
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Hükümetin hava kirliliği danışmanı Prof. Gavin Shaddick, “Bu çok önemli bir karar” dedi.


Ölüm nedeni belirleme görevlisi Philip Barlow, iki haftalık incelemesinin ardından Ella’nın “aşırı derecede hava kirliliğine” maruz kaldığını belirtti. Ella’nın evi, Londra’nın güneyindeki Lewisham’da A205 adlı anayola 25 km. uzaklıktaydı. Ella ölümünden önceki son üç yılında birden fazla astım krizi geçirdi ve 27 kere hastaneye kaldırıldı.

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Philip Barlow, Ella’nın evi etrafındaki nitrojen dioksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü ve AB limitlerini aştığını, Ella’nın annesine yeterli bilgi verilmemesinin de ölümde rol oynadığını aktardı. Ellla’nın ailesi, evlerinin etrafındaki hava kirliliği seviyesi ve bunun kızlarının sağlığına etkisi hakkında bir bilgilerinin olmadığını söylemişti. BBC Çevre Analisti Roger Harrabin bunun İngiltere için tarihi bir karar olduğunu aktarıyor.


Harrabin’e göre bu karar ülkedeki toplumsal eşitsizliğe dair tartışmaları da alevlendirecek. Birleşik Krallık’ta genellikle yoksullar en kötü hava kalitesinin olduğu, zenginler ise en iyi hava kalitesinin olduğu yerlerde yaşıyor. Ülkede hava kirliliği on yıllar önce de pek çok kişinin ölümüne yol açıyordu. Fakat bugüne kadar kimsenin ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak resmen hava kirliliği yer almamıştı. Uzmanlar bugüne kadar hava kirliliğinin başka ölüm nedenlerine katkısının olabileceğini belirtiyordu.


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