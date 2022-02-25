Hava Kuvvetleri Komutanlığı paylaştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1´inci ve 3´üncü Ana Jet Üs Komutanlıklarımızın katılımıyla gerçekleştirilen eğitim uçuşundan kareler" denildi. Paylaşımda eğitim uçuşundan fotoğraflar da yer aldı.









DHA