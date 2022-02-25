Hava Kuvvetleri Komutanlığı paylaştı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1´inci ve 3´üncü Ana Jet Üs Komutanlıklarının katılımıyla eğitim uçuşu gerçekleştirildi.
25 Şubat 2022, Cuma 23:55 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1´inci ve 3´üncü Ana Jet Üs Komutanlıklarımızın katılımıyla gerçekleştirilen eğitim uçuşundan kareler" denildi. Paylaşımda eğitim uçuşundan fotoğraflar da yer aldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1497241533887782945?s=20&t=BsuAcifYSx5LGJZmIMfgJQ
DHA
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