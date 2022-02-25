Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığı paylaştı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı paylaştı

Türkiye

Hava Kuvvetleri Komutanlığı paylaştı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1´inci ve 3´üncü Ana Jet Üs Komutanlıklarının katılımıyla eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

25 Şubat 2022, Cuma 23:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1´inci ve 3´üncü Ana Jet Üs Komutanlıklarımızın katılımıyla gerçekleştirilen eğitim uçuşundan kareler" denildi. Paylaşımda eğitim uçuşundan fotoğraflar da yer aldı. 



DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yaptırımlar Rusya’yı durdurmaya yetmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Çap meselesi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eski damat dehşet saçtı