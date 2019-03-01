Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

01 Mart 2019, Cuma 09:37 Son Güncelleme:
A A
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4’ünün meslekten ihraç edildiği, 5’inin ise açığa alınan muvazzaf personel olduğu öğrenildi. Firari zanlıların yakalanması amacıyla operasyonların sürdüğü belirtildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.