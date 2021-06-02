Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Yardımlaşma Derneği üyesi, emekli ve muvazzaf subay, astsubay ve uzman toplam 28 bin 858 personelin bilgileri bilgisayar korsanları (hacker) tarafından ele geçirildi.

Bu kişilere üç farklı hacker grubunun imzalarıyla “Tüm kimlik, sicil bilgilerin tarafımızdan ele geçirilmiştir” şeklinde email gönderildi.

Terör örgütü bağlantılı siber korsanların ele geçirdiği dosyada Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan, 1983 ve sonrası mezun HKK personeline ait bilgiler yer alıyor. Siber güvenlik uzmanları hem bu eylemi araştırıyor hem de başka güvenlik açığı olup olmadığını tespit etmek üzere çalışıyor.