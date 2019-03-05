Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na düzenlenen FETÖ operasyonunda 19'u aktif görevde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı

05 Mart 2019, Salı 09:43 Son Güncelleme:
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Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

19'U AKTİF GÖREVDE

Gözaltına alınan şüphelilerin 19’u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. 

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