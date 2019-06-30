Hava sıcaklığı 35 dereceye yükseldi sahiller doldu

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ve nem oranı ise yüzde 12 olarak ölçüldü.

YOĞUNLUK YAŞANDI

Serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğa neden oldu.

Çok sayıda kişi denizde yüzerken, bazıları ise su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise hem yüzdü hem de parklardaki yerden püskürtülen sularla oynayarak eğlendi.

NEM ARTIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta için 32 derece civarında seyreden sıcaklığın, bugün ve yarın Antalya'da 38 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

Kuzeyden esen rüzgarlar sayesinde nem oranının yüzde 12'ye gerilediğini belirten Öztürk, "Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları yeniden 31-32 derecelere gerileyecek. Yalnız, rüzgar denizden eseceği için nem artışı bekliyoruz." dedi.

AA