Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor.

10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ORTA KARADENİZ VE DOĞU KARADENİZ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın (bugün) ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA FIRTINA ETKİLİ OLDU

Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir minare yıkıldı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Evren ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle Altınbaşak Mahallesi Camisi'nin minaresi yıkıldı. Minarenin cami avlusunda bulunan imam lojmanının üzerine devrilmesi sonucu evde bulunan 7 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralandı.

Sağlık ekibince ambulansta tedavi edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahallede ayrıca 2 evin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, mahallede incelemelerde bulundu.

Şereflikoçhisar ilçesinde de fırtına nedeniyle binaların çatılarından kiremitler düştü, ağaçların dalları kırıldı, Hacıenbiya Camisi'nin minaresi zarar gördü. Şereflikoçhisar Belediyesi ekiplerince kırılan dallar ve yollara düşen kiremitlerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

KIRŞEHİR'DE YILDIRIM DÜŞTÜ, 1 KİŞİ CAN VERDİ

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde fırtına sırasında yıldırım düştü.

Bahçesinde çalışan 67 yaşındaki kadın yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.



