İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul’un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.66'ya kadar çıktı.

9 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Istrancalar oldu. Istrancalar barajında doluluk oranı yüzde 98.44 olarak ölçüldü.

Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 67.55, Papuçdere barajlarında ise yüzde 64.38'e çıktı.

İstanbul'da şu anda 9 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 34.5 ile Sazlıdere barajı.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları:

ALİBEYKÖY %51.4

BÜYÜKÇEKMECE %58.4

DARLIK %61.49

ELMALI %87.38

ISTRANCALAR %98.44

KAZANDERE %67.55

ÖMERLİ %83.49

PAPUÇDERE %64.38

SAZLIDERE %34.5

TERKOZ %61.61







