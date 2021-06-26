Hava sıcaklıkları yükseliyor! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

İşte CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in canlı yayındaki uyarıları...

Bugünkü İstanbul'daki hava sıcaklığı 30 derece civarında, 30 derece temmuz ve ağustos ayının normal sıcaklığıdır. Bundan önce hep 22-23 derece civarında geçtiği için bu sıcaklıklar bize fazla geliyor. Neden fazla hissediyoruz bu sıcaklıkları? Çünkü nem fazla. İstanbul'da yüzde 70'ler civarında bir nem var. Bizim hissettiğimiz sıcaklık daha da artacak. 30 dereceyi 36 olarak hissedeceğiz. Bu durumda biz sıkıntı duymaya başlayacağız ve ısı çarpması meydana gelebilir vücudumuzda.

"KESİNLİKLE SOĞUK DUŞA SOKMAYACAKSINIZ"

Isı çarpması nasıl oluyor? Terlemek isteyeceğiz fakat üzerimizdeki nem fazla olduğu için vücut terleyemeyecek ve sıkıntı olacak. Buna ısı çarpması diyoruz. Isı çarpması genellikle baş dönmesiyle, bayılmayla, tansiyon düşmesiyle meydana gelir. Bu gibi durumlarda yapmamız gereken tek şey ısı çarpmasına maruz kalmış kişiyi serin bir yere yatırmak ve koltuk altı çevrelerine soğuk bezle sıcaklığı düşürmeye çalışmak. Kesinlikle soğuk duşa sokmayacaksınız, ayran ve sıvı tüketilmesi gerekiyor.

"SAAT 10.00 İLE 16.00 ARASINDA SOKAĞA ÇIKMAMAMIZ LAZIM"

Güneş çarpması da ultraviyole A ve B ışınlarına maruz kaldığımız için bunlardan bir kısmı cilt kanseri meydana getirmekte, diğeri ise ölümcül cilt kanseri meydana getirmekte. Isıdan korunmak için bol ve beyaz giysiler giymemiz şart. Güneş gözlüğü ve şapka takmamız lazım. Saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmamamız lazım. Özellikle 70 yaş üzeri kişilerin dikkat etmesi lazım.

Sokağa çıkarlarsa da gölge bir yerde duracaklar, güneş altında kesinlikle durmayacaklar. Plajdasınız, güneşleniyorsunuz. Kremler ne işe yarayacak? Kremlerde 30 ve üzeri derecede kremler işe yarar. Benim tavsiyem krem yerine o saatlerde güneşe çıkmasınlar ve şemsiye altında kalsınlar. Bu önemli, beyin kanamalarını tetikleyen şeylerdir ısı ve güneş çarpmaları...

TATİLCİLER DİKKAT: BU BÖLGELERDE ÇOK DİKKAT ETMESİ LAZIM

Bronzlaşmak mı önemli, sağlığınız mı önemli? Siz saat 10.00 ile 16.00 arası güneşe çıkıyorsanız sağlığınız zarar görecektir. Her ne kadar 30 derece üzeri krem de koysanız... Özellikle tatile gidecek vatandaşlara sesleniyor; Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine gideceklerin çok dikkat etmesi lazım. 40 dereceye yaklaşıyor sıcaklık, güneş çarpmaları çok etkili olur. 70 yaş üzerindekilerin çok dikkat etmesi lazım, tansiyonu yeniden normale çevirmek zorlaşabilir.

Kot pantolon bu havalarda giyilmez, giyilmemesi lazım. Bunun yerine daha açık renk ve bol giysiler giyilmeli...