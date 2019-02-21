Hava soğuk diye dışarı çıkarmamak hasta ediyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melahat Yeni, ailelere uyarılarda bulunarak mevsim geçişlerinde çocukların giyinmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu mevsimlerde anne ve babaların yaptığı en büyük yanlışın hava soğuk diye çocuklarını dışarı çıkarmamak olduğunu kaydeden Dr. Melahat Yeni, "Çocuklar kapalı ortamlarda daha çok mikroba maruz kaldığı için sık sık hasta oluyorlar. Özellikle bu havalarda; güneş ışınlarının çok az geldiği günlerde çocukların bol oksijene ve güneş ışınlarına ihtiyacı var. Çocukları dışarı çıkarmak, kat kat giydirmekle daha çok mümkün olabilir. Soğan sistemi gibi çocuğun birkaç kat giydirilip vücut ısısı dengelendikçe bunların çıkarılması uygun olur" ifadelerini kullandı.

BU ALANLARDA HASTALIK RİSKİ YÜKSEK!

Mevsim geçişlerinde çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha çok görüldüğünü kaydeden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melahat Yeni, "Ortamların yeterli havalanmamasından, hasta kişilerle aynı ortamda uzun süre kalınmasından dolayı çocuklar üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha çok yakalanıyorlar. Çocuklar kreş ve anaokulu gibi toplu yaşanılan alanlarda bulunuyorsa buralardaki hastalık riski daha fazladır. O yüzden bulunduğumuz ortamları bol bol havalandırmak, çocuklarımızı mümkün olduğunca dışarı çıkarmak onların sağlığı için çok daha iyi olacaktır" diye konuştu.

İHA