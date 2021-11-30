Türkiye Hava ulaşımına fırtına engeli! Bazı uçak seferleri iptal edildi

Hava ulaşımına fırtına engeli! Bazı uçak seferleri iptal edildi

Türkiye

Hava ulaşımına fırtına engeli! Bazı uçak seferleri iptal edildi

Tüm yurdu etkisi altına alan fırtına Nevşehir'de de etkisini gösterdi. Kapadokya Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılacak uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildi.

30 Kasım 2021, Salı 19:01 Son Güncelleme:
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Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına hava ulaşımını da etkiledi. Kapadokya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak uçuşlar olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na bu akşam 21.10’da gerçekleşecek Anadolu Jet uçuşu ve yine Kapadokya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu akşam 21.15’de gerçekleşecek THY uçuşu iptal edildi.

NEVŞEHİR (İHA)

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