Havada dehşet anları! Gökdelenin temizlik asansörü kontrolden çıktı ABD'de bir gökdelenin dış kısmında bulunan temizlik asansöründeki iki temizlik işçisi, asansörün kontrolden çıkması sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin asansörü kontrol altına aldığı, ancak işçileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi