Havada dehşet anları! Gökdelenin temizlik asansörü kontrolden çıktı
ABD'de bir gökdelenin dış kısmında bulunan temizlik asansöründeki iki temizlik işçisi, asansörün kontrolden çıkması sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin asansörü kontrol altına aldığı, ancak işçileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi
Olay ABD'nin Oklahoma eyaletinde bulunan Devon Kulesi'nde yerel saat ile 07:45'te meydana geldi. Yerel medya, gökdelenin pencerelerini temizlemek için binanın dışında bulunan temizlik asansörüne binen iki temizlik işçisinin, asansörün kontrolden çıkarak sağa sola savrulması sonucu mahsur kaldıklarını duyurdu.
ABD basını, yerel saat ile 08:30'da asansörün kontrol altına alındığını, işçilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
DHA