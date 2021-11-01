Ekonomi Havada dev kriz! 2 bin uçuş iptal edildi

Havada dev kriz! 2 bin uçuş iptal edildi

Ekonomi

Havada dev kriz! 2 bin uçuş iptal edildi

ABD’nin en büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines, kötü hava şartları ve personel yetersizliği nedeniyle 250'si bugün olmak üzere cuma gününden bu yana yaklaşık 2 bin uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

01 Kasım 2021, Pazartesi 20:38 Son Güncelleme:
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Şirketten yapılan açıklamada, bazı merkezi havalimanlarında görülen kötü hava şartları ve personel yetersizliği nedeniyle bu kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, 28 Ekim Perşembe günü, Dallas-Fort Worth dahil olmak üzere, büyük uçuş merkezlerini etkileyen şiddetli rüzgar ve kötü hava koşullarının uçuş ekiplerini pozisyon dışı bıraktığı, ekiplere kesin planlama sağlamak için bazı uçuşların "proaktif olarak iptal edildiği" kaydedildi.

İptal edilen uçuşlar nedeniyle binlerce American Airlines yolcusunun havalimanlarında mahsur kaldığı bildirildi.

Bugün yapılan 250 uçuş iptaliyle hava yolu şirketinin cuma gününden bu yana iptal ettiği uçuş sayısı yaklaşık 2 bin oldu.

American Airlines, dün 1058 uçuşu, cumartesi 548 uçuşu ve cuma günü de 343 uçuşu iptal ettiğini açıklamıştı.

Yaklaşık 3 hafta önce de ABD’nin diğer büyük hava yolu şirketi Southwest Airlines, benzeri sorunlar nedeniyle 2 binden fazla uçuşu iptal etmiş, daha sonra bunun yaklaşık 75 milyon dolara mal olduğunu bildirmişti.

AA

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