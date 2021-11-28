Türkiye Havada korku dolu anlar! Uçak rotasını değiştirdi

Havada korku dolu anlar! Uçak rotasını değiştirdi

Türkiye

Havada korku dolu anlar! Uçak rotasını değiştirdi

İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu uçağı, Antalya’daki hava muhalefeti dolayısıyla Denizli Havalimanına iniş gerçekleştirdi. Havada korku dolu anlar yaşayan yolcular ise Antalya’ya iner inmez yakınlarına koştu.

28 Kasım 2021, Pazar 20:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 17.20’de havalanan uçak, Antalya’daki hava muhalefeti nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Defalarca Antalya’ya inmeyi deneyen kaptan, rotayı Denizli’ye çevirdi.

Denizli Havalimanı'na inerek yolcuları ve eşyalarını boşaltan uçak, 1 saatlik bekleyişin ardından yolcularını alıp Antalya’ya yöneldi. Uçak saat 23.09'da Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Bazı yolcular uçaktan iner inmez saatlerdir Antalya’da kendilerini bekleyen yakınlarına koştu.

Uçaktan inen bir yolcu, önce türbülansa yakalandıklarını, çok korktuklarını, kaptanın defalarca inmeyi denemesine rağmen hava muhalefeti nedeniyle başaramadığını, bir buçuk saat havada kaldıktan sonra ise uçağın Denizli’ye indiğini belirtti.

DENİZLİ (İHA)

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