Havada koronavirüs önlemi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla 30’dan fazla ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle herkes alarma geçti. Türkiye’de ise şimdiye kadar bir kononavirüs vakasının görülmediği açıklandı. Dünya piyasalarını alt üst eden koronavirüs, havayolu kullanımında da hassasiyet yarattı. İstanbul Havalimanı’nda dün bir basın toplantısı düzenleyen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, kaygıları gidermek için kononavirüs konusunda aldıkları tedbirler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Nahçıvan ve Suel durdu

Bahreyn, Çin ve İran gibi ülkelerden iptal yaptıklarını belirten İlker Aycı, “Pekin hariç Çin tamamen iptal edildi. Pekin için de mart itibarıyla karar vereceğiz. Bugünden (dün) itibaren Güney Kore’de Seul’den seferlerimizi azaltmış bulunuyoruz.

Nahçıvan’a (Azerbaycan’da özerk bölge) olan uçuşlarımızı geçici bir süre durdurmuş bulunuyoruz. Azerbaycan’da diğer uçuşlarımız devam edecek” diye konuştu.

12 riskli bölge var

Riskin bertaraf edildiğini görene kadar bazı yerleri geçici olarak durdurduklarını belirten İlker Aycı, şunları söyledi: “İran’dan da gerekli koşullar ve koordinasyon sağlandığında, tahliye için ifâ edeceğimiz seferlerimiz olabilir. Ancak bu zamanda seferlerimiz durdurulmuştur. Dikkat edilmesi gereken 12 riskli ülke var.”

Maske ve dezenfektan

Riskli görülen noktalara gerekli maske, dezenfektan gibi ’kit’lerin yollandığını belirten İlker Aycı, “Yolcularımız ve ekiplerimiz için maske tedariği sağlıyoruz. Mürettebata eğitimler verildi. 250’den fazla uçağımızı dezenfekte ettik. Yolcularımız büyük bir güven içerisinde yolculuklarına devam edebilirler” diye konuştu.

İtalya takipte

Özellikle risk grubu yüksek, Hong Kong, Tayvan, Japonya, Singapur, Tayland, Güney Kore ve İtalya gibi yerlere ekstra bir dikkatle bütün bu çalışmaları yürüttüklerini belirten İlker Aycı, “İtalya’yı çok dikkatli takip ediyoruz. Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz” dedi.

Virüs nedeniyle şubatta yolcu azaldı

THY’nin 2020’nin ilk iki ayı performansı ile ilgili bilgi veren İlker Aycı, şunları söyledi: “Ocak yüzde 80.6 doluluk oranıyla başladı. Dıştan dışa yolcuda yüzde 4.1’lik artış oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu hariç, dış hat yolcusundaki artışımız ise yüzde 18. Tüm yolcular bakımından ise artış yüzde 10. Virüs riskinin yükselmesiyle şubat ayının ikinci yarısından itibaren düşüşler meydana geldi.”

Umre uçuşları kapatıldı

Suudi Arabistan, dün 22 ülkeden umre uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. İlker Aycı, “Oradan yolcularımızı almaya devam edeceğiz. Ama umre uçuşları kapatıldı” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cidde Başkonsoluğu ve TÜRSAB da kriz masası oluşturdu. Gerekirse, umreye gidecek yolcuların paraları iade edilecek.







