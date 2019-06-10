Havada tatil rekoru

Tatilin son gününde İstanbul’a dönmek için hava ulaşımını tercih edenler nedeniyle İstanbul Havalimanı iç ve dış hat terminallerinin geliş noktalarında zaman zaman yoğunluk oluştu. Önceki gün 1241 seferin gerçekleştirildiği İstanbul Havalimanı’nda dün de 650 iniş, 641 kalkış olmak üzere 1291 sefer yapıldı. Bu, 6 Nisan’daki taşınma yani ‘Büyük Göç’ten sonraki en yüksek sefer sayısı.

İGA ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Bayram tatilinin son günü olması dolayısıyla İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler yaşanabilecek aksaklıklara karşı gerekli önlemlerini aldı. Havalimanında görevli polis ekipleri ise yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. İGA personeli de bagaj alım bölgesinde ve çıkışta yolculara yardımcı oldu.

THY'DE YÜZDE 90 DOLULUK

Türk Hava Yolları (THY), 9 günlük tatilin son gününde İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na varış seferlerinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. THY; İstanbul Havalimanı’na tatilin son günü için 488 varış seferi planladı. THY, 88 bin 200 yolcuyu yüzde 90 doluluk oranı ile İstanbul Havalimanı’na taşıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 122 dönüş seferinde 20 bin yolcu yine yüzde 90 doluluk oranı ile İstanbul’a döndü. THY’nin, tatilin ilk yedi günü, 31 Mayıs-7 Haziran arasındaki uçuşlarında da doluluk oranı yüzde 90’ları geçti.