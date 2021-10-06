Havada Türkiye farkı

“Havacılık sektörü 11 Eylül’ü yaşadı. 2008 krizini gördü. Ama hiçbiri sektörü pandemi kadar derinden sarsmadı.” Bu sözler Boeing Ticari Uçaklar Pazarlama Türkiye Direktörü Keith Nida’ya ait. Dün İstanbul’da Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın’la gerçekleştirdikleri basın toplantısında konuşan Nida, havacılık sektöründe yaşanan bu olumsuzluğa rağmen toparlanmanın da hızlı olduğuna dikkat çekti. Nida, 2019’daki uçuş trafiğine de 2023-2024 yıllarında dönülebileceğini söyledi.

Havacılıkta gelecek 20 yıla ilişkin analizlerini paylaşan Keith Nida’nın pandemi dönemi ve sonrasına ilişkin çizdiği tablo şöyle:

EN İŞLEK İSTANBUL HAVALİMANI

En hızlı toparlanmayı düşük maliyetli havayolları gerçekleştiriyor. Tek koridorlu uçaklar toparlanmada başı çekiyor. Türkiye’deki havaalanları, salgın sırasında Avrupa’nın en işlek havaalanları oldu. 2020’den bu yana toplam uçuş sayısı 500 bini buldu.

istanbul Havalimanı pandemide en işlek havalimanıydı. Dünyada toplam uçak sayısı 2040’ta 43 bin 610’a çıkacak. Avrupa’da 8 bin 700 yeni uçağa ihtiyaç duyulacak.

2040’da kargo uçağı filosu yüzde 70 büyüyecek. 2 bin 610 yeni uçak teslim edilecek. Avrupa havayolları, gelecek 20 yılda 115 bin pilota ve 178 bin kabin ekibine ihtiyaç duyacak.

TURKISH CARGO ATAĞI

Yolcu kapasitesi kaybına rağmen dünya hava kargo trafiğinin salgın öncesi dönemlerin üzerinde olduğuna işaret eden Keith Nida, Türk Hava Yolları’nın (THY) başarısına dikkat çekti. Turkish Cargo’nun son 12 ayda yüzde 27 kargo artışı gerçekleştirdiğini belirten Nida, “Turkish Cargo sektöre liderlik ediyor ve dünyada 4’üncü sırada. 2021 başında üçüncü sıraya yükselmişti. Ton ve kilometre bazında değerlendirildiğinde çok büyük bir potansiyele sahip” dedi.

BOEING’İN KRİTİK PARÇALARI ÜRETİLİYOR

Boeing, Türkiye ile sanayi ve teknoloji alanında stratejik işbirliği yapıyor. Bu işbirliği içinde yüksek katma değeri olan parçaların üretimi de bulunuyor. Ayşem Sargın, son 10-12 yılda Boeing’in Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyledi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Kale Grubu ile işbirlikleri olduğuna dikkat çeken Sargın, pandemide Türkiye’de 4 tedarikçi daha sağladıklarını belirtti. Sargın, 737’lerin motor kapağı, 787 Dreamliner irtifa dümeni, kargo paneli gibi kritik parçaların TUSAŞ’ın Ankara tesislerinde üretildiğini kaydetti.

ERKEN AÇILMA AVANTAJI

Ayşem Sargın, “Bugün Boeing, Türkiye’den yılda 200 milyon dolarlık alım yapıyor. Türkiye’de 20’den fazla tedarikçimiz var ve buradaki tedarik üssümüzü genişletmeye devam ediyoruz” dedi. Türkiye’deki havacılık ekosisteminin çok iyi ve havacılıkla uğraşan Türk mühendis sayısının fazla olduğunu vurgulayan Sargın, İstanbul Havalimanı’nın erken açılmasını Türkiye’yi öne çıkaran ve avantajlı kılan bir adım olarak ifade etti. Sargın, havacılıkta Türkiye’nin potansiyeline ilişkin şu önemli verilere dikkat çekti: “Türkiye’den 4 saat uçuş mesafesinde 55 ülke var. 1.6 milyar insana ulaşmak mümkün. Bu alandaki ülkelerin toplam milli geliri 39 trilyon dolar. Toplam ticaret hacmi ise 7.6 trilyon dolar. "

'737 MAX’LER EN GÜVENİLİR UÇAK OLDU’

Yazılım arızası nedeniyle yaşanan kazalar sonucu Boeing 737 MAX tipi uçakların tüm dünyada operasyonları durdurulmuştu. Daha sonra yapılan iyileştirmelerle otoritelerden onay alan 737 MAX’lerle ilgili konuşan Keith Nida, şöyle dedi:

“737 MAX’ler dünyadaki en güvenli uçak haline geldi. 175 düzenleyici kurumdan onay aldı. 737 MAX’lerdeki sorun nedeniyle oluşan maliyet 20 milyar dolar olarak öngörülüyor.”