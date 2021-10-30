'Havalı' bitkiler

600 ÇEŞİDİ VAR

Tillandsias olarak da adlandırılan 600'den fazla hava bitkisi vardır. Aynı türden iki hava bitkisi yetiştirildikleri iklime bağlı olarak tamamen farklı görünebilir. Hava bitkisi asla toprağa dikilmemeli. Onları yaratıcı yerlere koyabilirsiniz. Örneğin; taş veya kumla dolu bir kaseye, buzdolabı kapağına yapıştırılabilecek mıknatıslı küçük bir kaba. Bir misina ile dalgaların karaya attığı bir oduna da bağlayabilirsiniz.

SUYA DALDIRIN

Ama kapalı bir teraryuma koymayın. Kapalı bir kap onları çok ıslak tutar ve çürümelerine veya mantar hastalığına yakalanmalarına neden olur. Haftada bir kez hava bitkilerini suya daldırın, saatlerce orada kalsınlar. Yağmur suyu veya içme suyu kullanın. Musluk suyunda, hava bitkisi yapraklarındaki trikomları tıkayabilecek ve besinleri emmelerini engelleyebilecek mineraller vardır.

KIŞIN ÜŞÜR

Sudan çıkarınca bitkinizi kurutmak çok önemli. Fazla suyu silkeleyin ve bitkiyi kuruması için aydınlık bir yere koyun. Ayda bir kez, onları batırdığınız suya, suda çözünür gübre ekleyin. Sıcaklık dalgalanmaları ile gelişirler. Çünkü onlar aslında orman bitkisi. Fakat tropik olan hava bitkileri dona dayanıksızdır. Kışın açıkta kalamazlar.

UNLU BİTE DİKKAT!

Hava bitkileri ömürleri boyunca sadece bir kez çiçek açar ve sonra ölürler. Çiçek açmadan hemen önce kök kısmından yavrular çıkarır. Bebek bitki, ana bitkinin üçte biri ya da yarısı kadar olduğunda yavruyu ana bitkiden ayırmalısınız. Hava bitkilerinin en büyük düşmanı unlu bitler ve mantardır.

BANYOYU SEVER

Güneşli bir banyonuz varsa hava bitkileri için şahane bir ortam olur. Günlük duşların ürettiği nemde yeterli su alabilir. Dış mekanda hava bitkisini tentenin altında tutmak gerek. İç mekanda ise tülün ardından süzülen ışık bitkiniz için harika olacaktır.

ÇİÇEK GİBİ DAYANIŞMA

Nigâr Ayyıldız, hazırlamakta olduğu şekilli ve kokulu el yapımı sabunları, çeşitli oyalarla süslenmiş tülbentleri, organizasyonlar için hazırladığı kurabiyeleri ve hediyelik eşyaları '@by_rossi' isimli Instagram hesabından satışa sunuyor. Ürün grubunu yapılacak etkinliğe göre şekillendiriyor. Sayfada etnik kıyafet satışı da mevcut.