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Havalimanı polislerine "daha az gülümseme" talimatı

Hindistan’da havalimanlarında görev yapan polislere daha az gülümsemeleri talimatı verildi.

10 Ekim 2018, Çarşamba 00:14
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BBC’nin Hindistan basınına dayandırdığı haberine göre, ülkede 60 havalimanının güvenliğinden sorumlu Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF), çalışanlarının "dostane görünmek yerine daha tedbirli olmasını" istedi.

"SEMPATİK GÖRÜNMEK GÜVENLİĞİ GEVŞETİR"

CISF’in, yolcuların kendilerini rahat hissetmeleri için güvenlik görevlilerinin "çok fazla zamanını ve enerjisini boşa harcadığını" düşündüğü belirtildi. Sempatik görünmenin güvenliği gevşeteceğine ve terör saldırıları tehdidine yol açabileceğine ilişkin endişeler üzerine, "göze çarpan bir gülümsemeden yeteri kadar bir gülümseme sistemine" geçileceği kaydedildi.

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