Türkiye Havalimanında yakalandı! DHKP/C şüphelisi olarak aranıyordu...

Havalimanında yakalandı! DHKP/C şüphelisi olarak aranıyordu...

Türkiye

Havalimanında yakalandı! DHKP/C şüphelisi olarak aranıyordu...

Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., Doha'dan Türkiye'ye gelişi sırasında İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.

29 Haziran 2021, Salı 14:03 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapmasında DHKP-C terör örgütün üyesi olmaktan aranan S.Ö., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö. daha sonra adliyeye sevk edildi. S.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

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