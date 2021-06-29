Havalimanında yakalandı! DHKP/C şüphelisi olarak aranıyordu...
Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., Doha'dan Türkiye'ye gelişi sırasında İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.
29 Haziran 2021, Salı 14:03 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapmasında DHKP-C terör örgütün üyesi olmaktan aranan S.Ö., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö. daha sonra adliyeye sevk edildi. S.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
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