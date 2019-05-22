Havalimanında yolcu uçağının kanadı aydınlatma direğine çarptı

İstanbul Havalimanı’ndaki olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Uçak, yolcularını aldıktan sonra pist başına ilerlerken sağ kanadını aydınlatma direğine çarptı. Uçağın kanadında hasar meydana gelirken yolcular uçaktan indirildi. Yolcuların başka uçakla Ankara’ya gönderileceği öğrenilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY konuyla bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"TK 2108 sayılı İstanbul (IST) – Ankara (ESB) seferimizi icra etmek üzere, kalkış için pist başına doğru taksi yapmakta olan TC-LJE kuyruk kodlu Boeing 777/300 tipi uçağımız, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas etmiştir.

Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.

Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir."

DHA



