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Havalimanından geçerken şüphelendiler! 9 kilo afyon sakızı...

Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melet Havalimanı’na gelen İranlı 2 kişinin kolilerinin tabanı ve çevresindeki zulalarda 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı

18 Temmuz 2019, Perşembe 09:39 Son Güncelleme:
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Havalimanından geçerken şüphelendiler! 9 kilo afyon sakızı...

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van’dan Ankara’ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı’na gelen İran uyruklu A.F. ve A.A.’nın giriş kontrol noktasından geçtiği sırada X-Ray cihazına bıraktıkları kolilerden şüphelenerek arama yaptı.

İçerisinde hediyelik eşya bulunan kolilerde detaylı arama yapan ekipler, kolilerin tabanına ve çevresine zulalanmış 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirdi.

İran uyruklu A.F. ve A.A. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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