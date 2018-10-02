Havalimanından yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Antalya Havalimanı'nda şüphe üzerine yolculardan İ.Ç.'nin sırt çantasında dedektör köpek 'Yaman' ile arama yaptı. Aramada, yolcunun sırt çantasında 2 paket halinde 433 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ç. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DHA