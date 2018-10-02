Havalimanından yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı

Antalya Havalimanı'nda sırt çantasında 433 gram esrar ele geçirilen İ.Ç., tutuklandı.

02 Ekim 2018, Salı 11:29
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Antalya Havalimanı'nda şüphe üzerine yolculardan İ.Ç.'nin sırt çantasında dedektör köpek 'Yaman' ile arama yaptı. Aramada, yolcunun sırt çantasında 2 paket halinde 433 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ç. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DHA

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